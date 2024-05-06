Галактионов объяснил выбор состава на матч против «Ростова»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о выборе состава на матч против «Ростова» (1:0) в 27-м туре РПЛ.

— Несколько удивил крен в атаку: Сулейманов, Пиняев, Глушенков и даже Миранчук. Правда, Пиняеву пришлось играть в оттяжке. Почему такую конфигурацию выбрали?

— Мы понимали, что в переходных фазах нам очень важно иметь быстрых игроков, которые будут играть на перехвате, убегать. Когда мы будем на мяче, нам было необходимо было иметь преимущество в виде Миранчука в середине поля. Понятно, что Пиняеву пришлось увеличить напор, и его функционал, в принципе, заменил Самошников.

Очень дисциплинированно и организовано сыграли в среднем блоке и справились с давлением, когда соперник делал много передач в штрафную площадь. Мы немного перестроились во втором тайме в три опорных полузащитника и три центральных защитника. Тактический ход в голове держали, и ход оправдался, — сказал Галактионов.

«Локомотив» (44 очка) поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (43). «Ростов» (40) занимает седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 11 мая. «Локомотив» 12 мая в гостях встретится с «Оренбургом».

(Софья Грецкая)