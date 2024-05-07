Тарханов: «Урал» сможет избежать стыковых матчей, трех очков будет достаточно"

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу команды в матче 27-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

«Хорошо, что вырвали победу. Команда сможет избежать стыковых матчей. Желательно бы выиграть два матча из предстоящих трех. Да даже трех очков будет достаточно. Думаю, они не уступят «Факелу». Да и «Оренбург» должны дома обыграть», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

После 27 матчей в РПЛ «Урал» набрал 28 очков и покинул зону прямого вылета, занимая 13-е место в турнирной таблице.