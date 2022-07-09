В «Зените» ответили на вопрос о будущем Вендела
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее полузащитника Вендела.
«Надеюсь, он останется в команде», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется Венделом.
В прошедшем сезоне игрок провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|17.07
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