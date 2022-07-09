В «Зените» ответили на вопрос о будущем Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее полузащитника Вендела.

«Надеюсь, он останется в команде», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется Венделом.

В прошедшем сезоне игрок провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.