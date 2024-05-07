Файзуллаев: «Считаю, что ЦСКА был сильнее «Рубина»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о ничьей с «Рубином» (2:2) в 27-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра. Считаю, что сегодня мы были сильнее соперника. В конце пропустили, но не знаю, почему так получилось. Конечно, это психологически давит. Мы выходим, чтобы всегда добиваться победы», — сказал Файзуллаев.

После 27 туров красно-синие занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.