Мусаев — об упущенной победе над «Рубином»: «Затмение какое-то»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев подвел итоги матча против «Рубина» (2:2) в 27-м туре РПЛ.

— Соперник сравнял. Это футбол, — начал Мусаев. — Затмение какое-то. Что сделать, чтобы исправить? Надо работать, анализировать, провести работу над ошибками.

— Впереди матчи Кубка и чемпионата. Есть ли приоритет в играх?

— Мы не делим игры на важные и неважные. Все матчи важные. Даже товарищеские, — сказал Мусаев.

ЦСКА не выигрывает в РПЛ в пятом матче подряд — 3 ничьих и 2 поражения. Команда Владимира Федотова занимает 8-е место в таблице — 39 очков. «Рубин» с 38 очками — на 9-й строчке.