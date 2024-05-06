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6 мая, 23:31

Мусаев — об упущенной победе над «Рубином»: «Затмение какое-то»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев подвел итоги матча против «Рубина» (2:2) в 27-м туре РПЛ.

— Соперник сравнял. Это футбол, — начал Мусаев. — Затмение какое-то. Что сделать, чтобы исправить? Надо работать, анализировать, провести работу над ошибками.

— Впереди матчи Кубка и чемпионата. Есть ли приоритет в играх?

— Мы не делим игры на важные и неважные. Все матчи важные. Даже товарищеские, — сказал Мусаев.

ЦСКА не выигрывает в РПЛ в пятом матче подряд — 3 ничьих и 2 поражения. Команда Владимира Федотова занимает 8-е место в таблице — 39 очков. «Рубин» с 38 очками — на 9-й строчке.

Тамерлан Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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