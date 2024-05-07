Агент Педриньо: «Не знаю, возможно ли возвращение в «Локомотив» летом»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Локомотива» Педриньо, поделился мнением о том, вернется ли игрок из аренды из «Сантоса».

«Возможно ли возвращение Педриньо в «Локомотив» этим летом? Не знаю, у меня нет ответа», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за «Сантос» 15 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.