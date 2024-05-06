Мусаев о шутке Безрукова: «В нашем футболе нет чувства юмора»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о шутке хавбека «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» (2:0) в перенесенном 21-м туре РПЛ.

— Видел это. Что думаю? Его шутку просто не оценили. Остроумная.

— А как вам комментарии со стороны нефутбольных людей: экстрасенсов и прочих?

— Мне кажется, кто в футболе, в командах состоит, шутку поняли. Такой прикольчик, не всерьез.

— Почему у нас в футболе так не любят шутки?

— Не понимают, видимо. Чувства юмора нет.

— У кого в ЦСКА лучшее чувство юмора?

— У Мойзеса, наверное. И на русском, и на португальском шутит. Прозвища дает, но это не для камер.

— Дзюба называл Нобоа пингвином.

— Ну чуть-чуть пожестче.

— Насколько?

— Я все равно не скажу, — сказал Мусаев.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова.