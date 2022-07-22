Чалов: «Понимаю, что нужен ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» признался, что хотел бы остаться в «Базеле» ради еврокубков.

— 30 июня закончилось арендное соглашение с «Базелем». У нас сложилось впечатление, что ты хотел остаться в Европе, а не возвращаться в Россию. Это так?

— Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там — еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов. Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался. И что ЦСКА решил вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота.

— После твоего ухода пресс-служба «Базеля» заявляла, что пытаются тебя вернуть. Сейчас эта история закрыта? У них еще есть желание?

— Это нужно спрашивать у «Базеля» и, в первую очередь, у ЦСКА.