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Чалов: «Понимаю, что нужен ЦСКА»

Чалов признался, что хотел бы остаться в «Базеле» ради еврокубков
Леонид Волотко
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» признался, что хотел бы остаться в «Базеле» ради еврокубков.

— 30 июня закончилось арендное соглашение с «Базелем». У нас сложилось впечатление, что ты хотел остаться в Европе, а не возвращаться в Россию. Это так?

— Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там — еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов. Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался. И что ЦСКА решил вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота.

— После твоего ухода пресс-служба «Базеля» заявляла, что пытаются тебя вернуть. Сейчас эта история закрыта? У них еще есть желание?

— Это нужно спрашивать у «Базеля» и, в первую очередь, у ЦСКА.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию

Федор Чалов
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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Химки – Н. Новгород
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Максим Глушенков

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 1
Тимур Аюпов

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 1
П
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 1
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Александр Долгов

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Химки

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Мачей Рыбус

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Спартак

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Нижний Новгород

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