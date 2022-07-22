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Александр Кержаков: «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород», в интервью «СЭ» рассказал об игровых минусах петербуржского клуба.

— Плюсы «Зенита» знают все. А какие у него минусы?

— Пока не хватает слаженности в центре обороны. Не хочется переходить на персоналии, но проблемы в этой линии есть. И «Спартак» в Суперкубке не раз убегал в быстрые атаки, спокойно вскрывая защиту «Зенита». И «Химки» неплохо разыгрывали мяч, создав в общей сложности голевых моментов даже больше, чем соперник.

Кроме того, в матче с «Химками» некоторые футболисты «Зенита» провалились с точки зрения агрессии. Повели в счете — и расслабились. В нескольких эпизодах просматривалась явная самоуверенность. Это и повлияло на результат. Так что иногда «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте.

— В команде теперь семь бразильцев. Не многовато?

— Многовато! В теории. А на практике исключительно результат покажет, правильное это решение или нет. Если «Зенит» при яркой игре снова станет чемпионом, никто не будет акцентировать внимание на бразильцах. Ну а в случае неудачи сразу начнутся разговоры, мол, зачем столько привезли...

После первого тура сезона-2022/23 РПЛ «Зенит» занимает шестое место с одним очком в турнирной таблице. Сине-бело-голубые сыграли вничью с «Химками» — 1:1.

 
Александр Кержаков. Александр Кержаков: «В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского»

 

Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
2
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Ростов
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