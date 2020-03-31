Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.

— Все происходящее не нормально, — приводит слова Зеффан официальный сайт клуба. — Никто в мире не может сказать, как события будут развиваться дальше. Но нам нужно отнестись к этой тяжелой для всех ситуации с пониманием. По возможности не выходить из дома, проявлять заботу о себе и близких. И надеяться, что скоро все наладится. Пока же важно с уважением прислушаться ко всем рекомендациям и быть осторожными.

— Что говорят члены вашей семьи, находящиеся в Европе?

— Что ситуация очень тяжелая. Позволяется выходить из дома только по специальному разрешению и за продуктами в супермаркет. Но еще говорят, что это возможность побыть дома. Нам всем важно мыслить позитивно. Заняться тем, на что раньше не хватало времени. Не стоит просто сидеть и ничего не делать. Да, мы не можем ничего поделать в данный момент, но надо использовать время с пользой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.