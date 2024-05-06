«Урал» — «Балтика»: хозяева вышли вперед в концовке

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«Урал» вышел вперед в матче против «Балтики» в 27-м туре РПЛ — 2:1.

На 90+5-й минуте за екатеринбуржцев отличился Алексей Ионов.