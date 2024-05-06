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Агент Тюкавина: «Костя готов играть в Европе. Но должно все совпасть, много нюансов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе игрока в Европу.

«Время от времени приходят предложения по Константину от хороших клубов. Надо все взвесить, не ехать куда-то статистом. Костя — трудоголик, за этот год сильно прибавил, режимит. Шансы уехать летом? Все должно совпасть. Есть же и семейные обстоятельства, много нюансов. В «Динамо» Константину комфортно, его здесь любят болельщики. Если ехать, то туда, где его хотят, где в нем заинтересованы. Мое мнение — Костя готов играть в Европе», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отличившись 16 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
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8
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 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
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 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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