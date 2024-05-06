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Гончаренко о победе над «Балтикой»: «В раздевалке шум, гам, веселье. Футбол — это эмоции»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«Что творится в раздевалке? Шум, гам, веселье, радость. Мало того, что мы выиграли, а выиграли еще в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции. У нас были разочарования, были победы. Когда ждешь победы, она приходит в самый последний момент.

Очень жарко, как наверху турнирной таблицы, так и внизу. Цена очков очень высока. И нас это часто закрепощает.

Ранний пропущенный гол? Иногда себя мы так лучше чувствуем, когда выходим и начинаем рано проигрывать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч! Премьер».

«Урал» (28 очков) поднялся на 13-е место в РПЛ. «Балтика» (26) опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре калининградцы на своем поле примут «Динамо». Игра пройдет 11 мая. «Урал» на день позже на выезде сыграет с «Факелом».

РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
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 - : -
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Динамо

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П
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Максим Глушенков

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Динамо

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И К Ж
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