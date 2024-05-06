Гончаренко о победе над «Балтикой»: «В раздевалке шум, гам, веселье. Футбол — это эмоции»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«Что творится в раздевалке? Шум, гам, веселье, радость. Мало того, что мы выиграли, а выиграли еще в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции. У нас были разочарования, были победы. Когда ждешь победы, она приходит в самый последний момент.

Очень жарко, как наверху турнирной таблицы, так и внизу. Цена очков очень высока. И нас это часто закрепощает.

Ранний пропущенный гол? Иногда себя мы так лучше чувствуем, когда выходим и начинаем рано проигрывать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч! Премьер».

«Урал» (28 очков) поднялся на 13-е место в РПЛ. «Балтика» (26) опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре калининградцы на своем поле примут «Динамо». Игра пройдет 11 мая. «Урал» на день позже на выезде сыграет с «Факелом».