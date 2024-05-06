«Факел» — «Зенит»: Дуглас Сантос открыл счет в матче

«Зенит» повел в счете в матче с «Факелом» в 27-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 41-й минуте забил защитник Дуглас Сантос, который замкнул подачу в штрафную от Клаудиньо.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.