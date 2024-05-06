Президент «Урала» о победе над «Балтикой» на последних минутах: «У меня уже нечему седеть»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» победу над «Балтикой» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Болельщики «Урала» поседели? Наверное, про себя сказать не могу — у меня уже нечему седеть (Смеется.). Победа есть победа, нам нужна любая. Болельщики заждались. Довольны результатом, хотя качеством футбола не очень. Но видно, что ребята сражались, умирали до последнего. Ребята отдали все силы. Рады победе! Молодцы, что дотерпели», — сказал Иванов «СЭ».

Победный гол на 90+5-й минуте забил Алексей Ионов, вышедший на замену во втором тайме.

«Урал» (28 очков) поднялся на 13-е место в РПЛ. «Балтика» (26) опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.