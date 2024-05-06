«Локомотив» — «Ростов»: Сулейманов и Роналдо сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Ростовом» в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Гильерме, Худяков, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Самошников, Жемалетдинов, Карпукас, Щетинин, Дзюба, Сарвели, Раков.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Вахания, Сако, Эль-Аскалани, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Голенков, Роналдо.

Запасные: Песьяков, Терентьев, Чернов, Лангович, Мелехин, Игнатов, Каштан, Комаров, Шанталий, Азнауров, Колтаков, Комличенко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».