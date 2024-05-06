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Шикунов об Угальде: «Спартак» ждет от него гораздо большего, чем просто работоспособность»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Он тяжело входит, но по работе вопросов к нему нет. Угальде работоспособный, старается, но не идет у него. Он попал в ситуацию, когда в «Спартаке» были не очень дела, Абаскаль как раз «поплыл». Сейчас все налаживается. Может и он впишется. Угальде стоит серьезных денег, мы ждем от него гораздо большего, чем просто работоспособность. Должно быть качество, пока мы его не видим. Качество нападающего это голы, — цитирует Шикунова «Спорт День за Днем».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 12 матчей, забив 1 гол.

Источник: «Спорт День за Днем»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Максим Глушенков

Локомотив

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