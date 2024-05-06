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Сегодня, 17:28

Агапов о результатах ЦСКА в РПЛ: «Уверен, что работа над ошибками принесет свои плоды»

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Защитник ЦСКА Илья Агапов оценил результаты команды в текущем сезоне чемпионата России.

На данный момент красно-синие занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 26 матчах.

«В чем причина частых пропущенных мячей в самой концовке? Наверное, играет роль потеря концентрации. Владимир Валентинович [Федотов] постоянно об этом говорит — мы должны играть до конца, до последней секунды и ни в коем случае не расслабляться. Но в какой-то момент все равно теряем концентрацию, пропускаем обидные голы, которые не всегда вытекают из логики игры. Стараемся исправить это всеми силами. Уверен, что работа над ошибками принесет свои плоды», — цитирует Агапова официальный сайт ЦСКА.

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В нынешнем сезоне 23-летний Агапов отыграл 20 матчей за армейский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

6 мая ЦСКА проведет домашнюю встречу против «Рубина» в рамках 27-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Владислав Безбородов.

Источник: ФК ЦСКА (Москва)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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