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Судейство

Сегодня, 19:20

Игнашевич назвал позорной работу судей в матче РПЛ с «Уралом»

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич раскритиковал работу судей после поражения в матче 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

Игра прошла 6 мая в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные. Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ», — сказал Игнашевич в эфире «Матч! Премьер».

Скриншот из&nbsp;трансляции. «Урал» — «Балтика»: судья Иванов все видел, но пенальти не назначил

После 27 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. 11 мая клуб из Калининграда проведет домашнюю встречу с «Динамо».

Ранее в службе коммуникаций РФС заявили, что календарь стыковых матчей РПЛ может быть изменен в случае выхода «Балтики» в суперфинал FONBET Кубка России.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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