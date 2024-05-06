ЦСКА сыграет с «Рубином» в 27-м туре чемпионата России в понедельник, 6 мая. Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Видетрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на платных онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Команды являются соседями по турнирной таблице. ЦСКА с 38 очками в активе занимает 8-е место, а «Рубин», у которого 37, расположился на 9-м.

ЦСКА в чемпионате не выигрывает уже 4 тура подряд. После разгрома «Факела» 7 апреля армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» и «Спартаком» и уступили «Ахмату» и «Балтике».

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