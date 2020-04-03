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Леонид Слуцкий: «Мы можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса»

12:58
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» — о последствиях коронавируса на мировой футбол.

— Трудно рассуждать о чем-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона, и каждый пойдет в итоге пойдет своим путем. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующих сезон, на который может наложить эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки. Футболист живет в определенных циклах, и даже в отпуске поддерживают свою беговую форму. Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на их организм.

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