Идову — о переходе в клуб медиалиги: «Вариантов не было, надо возвращать себя в форму»
Бывший защитник «Локомотива» и «Химок» Брайан Идову поделился мнением о переходе в клуб медиалиги «10».
«Пока этот переход ничего не означает. Посмотрим, как все будет. Просто на данный момент вариантов много не было, а трансферное окно закрылось. Я и так уже полгода дома просидел, теперь надо возвращать себя в форму», — цитирует игрока Sport24.
31-летний Идову провел в РПЛ 181 матч, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Источник: Sport24
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|
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|20
|
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|4
|8
|9
|21-29
|20
|
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|21
|4
|5
|12
|14-25
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|5
|13
|21-35
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
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|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
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