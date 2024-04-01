Идову — о переходе в клуб медиалиги: «Вариантов не было, надо возвращать себя в форму»

Бывший защитник «Локомотива» и «Химок» Брайан Идову поделился мнением о переходе в клуб медиалиги «10».

«Пока этот переход ничего не означает. Посмотрим, как все будет. Просто на данный момент вариантов много не было, а трансферное окно закрылось. Я и так уже полгода дома просидел, теперь надо возвращать себя в форму», — цитирует игрока Sport24.

31-летний Идову провел в РПЛ 181 матч, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.