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Диего Лаксальт: «До «Динамо» меня звали «Зенит» и «Локомотив»

Защитник «Динамо» Лаксальт рассказал, что вел переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Диего Лаксальт и Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в интервью «СЭ» рассказал, какие российские клубы делали ему предложение ранее.

— До «Динамо» тебя отправляли во многие российские клубы. С кем были реальные переговоры?

— С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо».

— На тот момент «Динамо» было на 7-м месте. В чем мотивация перейти сюда из «Милана»?

— Я начинал карьеру в Уругвае, затем исколесил Италию, играл в Шотландии. Всегда интересно попробовать что-то новое — открыть для себя еще одну страну, культуру. В «Динамо» у меня ни разу не было мысли, что я пошел на понижение. У меня сразу наладился контакт со Шварцем, игроками — я вижу, как команда прогрессирует, развивается и на что претендует. По сравнению с клубами, в которых я играл, ее уровень не ниже.

Диего Лаксальт. «На ЧМ в России кто-то из наших курил по ночам — вся сборная вскакивала от пожарной сирены». Интервью уникального легионера РПЛ

Источник: sport-express.ru

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Диего Лаксальт
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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