Диего Лаксальт: «До «Динамо» меня звали «Зенит» и «Локомотив»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в интервью «СЭ» рассказал, какие российские клубы делали ему предложение ранее.

— До «Динамо» тебя отправляли во многие российские клубы. С кем были реальные переговоры?

— С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо».

— На тот момент «Динамо» было на 7-м месте. В чем мотивация перейти сюда из «Милана»?

— Я начинал карьеру в Уругвае, затем исколесил Италию, играл в Шотландии. Всегда интересно попробовать что-то новое — открыть для себя еще одну страну, культуру. В «Динамо» у меня ни разу не было мысли, что я пошел на понижение. У меня сразу наладился контакт со Шварцем, игроками — я вижу, как команда прогрессирует, развивается и на что претендует. По сравнению с клубами, в которых я играл, ее уровень не ниже.