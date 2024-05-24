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Судейство

Сегодня, 17:45

При назначении судей на 30-й тур РПЛ не использован принцип нейтральности

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

При выборе судей на некоторые игры 30-го тура чемпионата России не использован принцип нейтральности. На матче «Краснодар» — «Динамо» будут работать москвич Сергей Карасев (судья) и житель Краснодарского края Павел Кукуян (ВАР), «Зенит» — «Ростов» — ассистенты из Москвы Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе, «Оренбург» — «Спартак» — резервный из Воронежа Олег Соколов.

Также отметим, что в наименее значимом из восьми матчей заключительного тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» резервным судьей назначен один из лучших рефери сезона (если судить по числу назначений) — Рафаэль Шафеев. Он, если потребуется, без проблем заменит дебютанта Егора Егорова.

А вот на «золотые» матчи «Зенит» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» резервными назначены Иван Абросимов и Игорь Панин соответственно. То есть, если сломается подверженный травмам Виталий Мешков (не дай Бог, конечно), его на игре команды из Санкт-Петербурга заменит резервный из Санкт-Петербурга, не работавший арбитром в РПЛ. Панин в этом сезоне тоже не судил игры РПЛ (был резервным, ВАР и АВАР).

РПЛ
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Опубликован календарь РПЛ и Кубка России на сезон-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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