«Балтика» — «Локомотив»: Миранчук вывел гостей вперед

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук открыл счет в матче 30-го тура РПЛ против «Балтики».

Футболист забил гол на 8-й минуте встречи. Счет в игре стал 1:0 в пользу железнодорожников.

Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.