Газизов: «В ресторан с игроками махачкалинского «Динамо» не поедем, мы по домам»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как команда будет праздновать завершение сезона первой лиги.

«Праздновать мы пока не планировали. 11 числа команда соберется после отпуска, там будут какие-то мероприятия. В ресторан сейчас не едем, мы по домам. Выдержка? А что делать?» — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» заняло второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 61 очк в 34 матчах, и будет выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.