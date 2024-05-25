Газизов об усилении состава махачкалинского «Динамо»: «Уже ведем работу»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах по усилению команды.

«Планы есть, усиление будет. Радует, что у нас есть костяк, он сохранится. Ребята — молодцы, прибавили в мастерстве. Но усиление планируется — уже ведем работу», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» заняло второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 61 очк в 34 матчах, и будет выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.