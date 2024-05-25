Талалаев: «Химки» готовы к РПЛ!»

В субботу, 25 мая подмосковная команда обыграла «Черноморец» (2:1) и обеспечила себе первое место в таблице Мелбет-Первой лиги.

«Первое место в Первой лиге это заслуга тренерского штаба, игроков, руководителей и всех работников клуба. До встречи в РПЛ! Команда готова к РПЛ!» — сказал Талалаев «СЭ».

«Химки» вернулись в РПЛ спустя год после вылета в ФНЛ.