Зиньковский заменил Хлусевича в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

В стартовом составе «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» в 30-м туре РПЛ произошла замена.

Защитник красно-белых Даниил Хлусевич почувствовал дискомфорт на предматчевой разимнке, сообщает пресс-служба «Спартака». Вместо него с первых минут сыграет Антон Зиньковский.

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