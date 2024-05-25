«Рубин» — «Сочи»: хозяева открыли счет

«Рубин» открыл счет в матче 30-го тура чемпионата России против «Сочи» — 1:0.

На 22-й минуте игры голом отметился нападающий казанской команды Мирлинд Даку, который отправил мяч в дальний угол ворот. Для 26-летнего футболиста этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне РПЛ.