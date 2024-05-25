Сергей Галицкий смотрит матч «Краснодар» — «Динамо» на стадионе

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прибыл на домашний стадион команды, чтобы посмотреть матч заключительного, 30-го тура РПЛ против «Динамо».

Бизнесмен находится в одной ложе с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

«Краснодар» может впервые в истории стать чемпионом России. Для этого «быкам» нужно победить «Динамо» и надеяться на то, что «Зенит» в параллельном матче не обыграет «Ростов».

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 25 мая и начнутся в 16.30 (мск).