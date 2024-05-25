«Зенит» начал обратный отсчет до 100-летнего юбилея

«Зенит» перед домашним матчем 30-го тура чемпионата России с «Ростовом» запустил обратный отсчет до 100-летнего юбилея клуба. Новый арт-объект был открыт у фонтана и центральной лестницы «Газпром-Арены».

В торжественной церемонии приняли участие председатель правления «Зенита» Александр Медведев, а также обладатели Кубка России Борис Горовой, Андрей Кондрашов и Дмитрий Давыдов.