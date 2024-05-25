Садыгов о задаче «Химок» в РПЛ: «Мы были на восьмом месте, хотим быть выше»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», прокомментировал «СЭ» завершение сезона в Мелбет-Первой Лиге.

По итогам сезона подмосковная команда заняла первое место с 66 очками в 34 матчах.

«Эмоции от первого места только положительные. Очень рады. Мы к этому шли весь сезон. Задачи в РПЛ? Мы были на восьмом месте. Хотим был еще выше», — сказал Садыгов «СЭ».

Химчане вернулись в премьер-лигу через сезон после вылета в ФНЛ.