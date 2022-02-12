В РФС опровергли информацию о запуске систему Fan ID в РПЛ с июля

В РФС не подтвердили, что система Fan ID начнет работать в России с июля

В РФС опровергли информацию о том, что система Fan ID начнет работать в России с июля.

«Информация не соответствует действительности, — сообщили в службе коммуникаций РФС «РБ Спорт». —На мероприятии, которое состоялось в начале февраля в Сочи, представители клубов были проинформированы о дате вступления в силу поправок в закон, определяющих возможность использования системы идентификации на спортивных соревнованиях«.

В РФС отметили, что конкретный порядок, технические условия и другие подробности применения Fan ID в настоящий момент находятся в проработке у правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.

«После утверждения соответствующих подзаконных актов и иных нормативных документов информация о них будет доведена до лиг, клубов, болельщиков, представителей СМИ и всех заинтересованных лиц», — сообщили РФС.

Ранее сообщалось, что в начале февраля на семинаре в Сочи клубам РПЛ сообщили, что Fan ID начнет работать с июля.

Напомним, что большинство фанатских объединений клубов РПЛ выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за введения системы Fan ID.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.