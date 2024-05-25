Агент Тюкавина: «Племянник Константина ждет медаль. А блестит только золото»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ», как будет смотреть за заключительным матчем бело-голубых в чемпионате России-2023/24 против «Краснодара».

«Нервы есть, хочется победы. «Динамо» 48 лет не было чемпионом. Будем смотреть матч вместе с близкими, постоянно будем с отцом Константина на связи. Все переживают. Племянник Константина, Матвей, уже был на играх «Динамо», хотя ему и года нет. Он ждет, когда ему привезут медаль. А есть такая шутка — блестит только золото», — сказал Сафонов «СЭ».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Динамо» для чемпионства нужно не проиграть «Краснодару». «Зениту» необходимо побеждать «Ростов» и ждать поражения бело-голубых от «быков». «Краснодару» нужно выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом» или уступит ему.