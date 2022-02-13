«На ЧМ в России кто-то из наших курил по ночам — вся сборная вскакивала от пожарной сирены». Интервью уникального легионера РПЛ
Диего Лаксальт зажигал на ЧМ-2018, раскрылся у Джан Пьеро Гасперини, а в России мог оказаться еще пару лет назад — несколько трансферных окон в медиа писали о переговорах уругвайца с клубами РПЛ. Реальный переход случился прошлым летом, когда защитника «Милана» подписало «Динамо». Уругваец ярко ворвался в премьер-лигу, но уже после семи матчей выбыл до конца года.
Ниже — интервью самого разностороннего легионера РПЛ, который реставрирует ретроавтомобили, берет уроки игры на фортепиано, фанатеет от джаза и обожает изучать новые страны и культуру.
Переговоры с «Зенитом» и «Локо», коллекция джерси
— Ты пропустил четыре месяца — что за травма и как ее получил?
— Все произошло на тренировке. Во время игрового упражнения серьезно повредил бедро. Мне сразу сказали: «Пропустишь минимум два с половиной месяца». Занимался индивидуально, а когда восстановился и приступил к занятиям с командой, закончилась первая часть сезона. Поэтому не играл так долго.
— Успел изучить Москву?
— Да, было время посмотреть столицу. Я живу за городом недалеко от базы — в Ангелово, Пятницкое шоссе. Очень удобное место — не нужно стоять в пробках. Да и до центра не так далеко. Правда, зависит от трафика... Недавно ездил в клинику — два часа в одну сторону и два в другую. Ужас! Но зато можно посмотреть город. Из машины вижу очень много красивых мест.
Уже перевез семью и могу сказать, что нам нравится жить в России. Семья в восторге от Москвы, а я еще получаю удовольствие от атмосферы в «Динамо». Меня здорово приняли, со всеми ребятами отлично общаюсь.
— До «Динамо» тебя отправляли во многие российские клубы. С кем были реальные переговоры?
— С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо».
— На тот момент «Динамо» было на седьмом месте. В чем мотивация перейти сюда из «Милана»?
— Я начинал карьеру в Уругвае, затем исколесил Италию, играл в Шотландии. Всегда интересно попробовать что-то новое — открыть для себя еще одну страну, культуру. В «Динамо» у меня ни разу не было мысли, что я пошел на понижение. У меня сразу наладился контакт со Шварцем, игроками — я вижу, как команда прогрессирует, развивается и на что претендует. По сравнению с клубами, в которых я играл, ее уровень не ниже.
— После трансфера в «Зенит» Деян Ловрен говорил: «В России играют так медленно, что ты можешь растерять все, что умел раньше». Согласен?
— На мой взгляд, это заблуждение. Причем устаревшее. В последние несколько лет в Европе уже не осталось лиг, которые бы уступали ведущим чемпионатам. В каждой стране есть сильные команды, так что уровень выравнивается, футбол развивается и скорости тоже растут везде. Главное — твоя личная мотивация. Меня с детства учили, что нужно биться в каждом эпизоде, нельзя расслабляться ни на секунду! Если играть не во всю силу, у тебя не получится ни в Испании, ни в России, ни где-либо еще.
— «Динамо» борется за чемпионство, но второе место — уже топ-результат. Ты будешь доволен, если вы так и закончите?
— В такие моменты очень важно не думать о том, на каком месте финишируешь, а смотреть только на ближайшего соперника и настраиваться на конкретную победу. 26 февраля у нас «Химки» — значит, в каждой тренировке на сборах и в каждой контрольной игре мы должны работать над тем, чтобы забрать три очка. После «Химок» будет то же самое; все начнется сначала. Чтобы выиграть чемпионат, так нужно пройти всю оставшуюся дистанцию.
— Четыре года назад ты приезжал на чемпионат мира и провел один из своих лучших матчей за Уругвай — против сборной России. Запомнил кого-то из наших игроков?
— Смолова, который теперь в «Динамо». Еще вратаря, который уже не играет за сборную... Акинфеев, правильно? Конечно, знаю Марио Фернандеса. Еще был игрок, с которым я поменялся футболками, но не помню его фамилии. Подожди, я открою фотку со своей коллекцией джерси: вот Мбаппе, Саурес, Ибрагимович... А, Самедов, точно!
— Можешь показать всю коллекцию?
— Конечно. Здесь 200 футболок.
Гараж Диего Лаксальта напоминает музей: здесь хранятся отреставрированные ретроавтомобили (Диего тюнингует их вместе с отцом), а на стене —коллекция джерси. Всего 200 штук! Зацените соседа Самедова: pic.twitter.com/QNM2n7qMMY— Leonid Volotko (@l_volotko) February 10, 2022
— Вы жили под Нижним Новгородом. Самая курьезная история, которая с вами произошла на ЧМ?
— Главное воспоминание — пожарная сигнализация, которая включалась на базе чуть ли не каждую ночь. Видимо, кто-то из нашей сборной курил в номере, и в районе трех или четырех часов утра все просыпались, потому что сирена была очень громкой. Просто невыносимой!
Просмотр в «Челси», Захарян, уроки фортепиано
— Ты вырос в районе Санта Каталина на окраине Монтевидео. Расскажи о своем детстве.
— Санта Каталина довольно бедный и криминальный квартал. Я из обычной рабочей семьи, мы жили очень скромно. Но у меня прекрасные воспоминания о детстве — очень люблю свою родину. Хотя, конечно, это не самое безопасное место в мире. Грабежи, наркотрафик — в детстве ты не обращаешь внимания на эти вещи, но когда вырастаешь, то осознаешь, что на самом деле тебя окружает. К сожалению, это довольно типичная история для Латинской Америки.
Первые деньги я заработал в футболе — в 16 или 17 лет подписал контракт. До этого у меня просто не было времени, чтобы работать. Я занимался футболом и учился: шесть лет в школе и четыре года в лицее — не хватило двух лет, чтобы выпуститься. В 19 я уехал в Италию.
— В 15 лет ты был на просмотре в «Челси». Почему тебя не взяли?
— Это был не совсем просмотр. Мне дали шанс проявить себя и получить опыт, но речи о том, что меня сразу подпишут, не шло. Мне говорили, что, возможно, это случится позднее, когда мне исполнится 18 лет. К тому же это сейчас у меня есть итальянский паспорт, а тогда я считался легионером для ЕС, что усложняло ситуацию. В итоге с «Челси» не срослось, хотя я не собирался оставаться в Уругвае и всеми силами рвался в Европу. К счастью, помог молодежный ЧМ-2013 — Уругвай дошел до финала, а мной заинтересовался «Интер». Так в 19 лет я оказался в Италии.
— Из Лондона ты вернулся с косичками, которые до сих пор не расплетаешь.
— Знаешь, как я их заплел? Ко мне подошла дочь босса скаутов и сказала: «Если не сделаешь косички, в «Челси» не попадешь». Я попробовал, мне понравилось — и теперь это уже часть моего имиджа. Возможно, когда-нибудь распущу волосы. Но если сделаю это сейчас и приду на тренировку, меня просто никто не узнает, ха-ха!
— Сколько времени тратишь на прическу?
— Минимум 20 минут каждое утро. Косички — это уже семейное: дочка их тоже носит, иногда жена.
— «Интер» — один из самых статусных клубов в твоей карьере, но ты вообще там не играл. Это сильно расстраивало?
— Нет-нет, мне было всего 19, к тому же я перешел не сразу — сделку не успели оформить из-за того, что трансферное окно закрылось. Поэтому мне пришлось на полгода остаться в Уругвае. Когда я наконец попал в команду и приехал на сборы, то понял, что выиграть конкуренцию будет нереально. В «Интере» был очень хороший состав, у меня объективно не было шансов заиграть.
При первой же возможности я ушел в аренду в «Болонью», где провел год. Когда вернулся в «Интер», конкуренция только усилилась. Так я оказался в новой аренде в «Эмполи», где всерьез заявил о себе. После того сезона меня выкупил «Дженоа». Конечно, можно было остаться в статусном клубе и не играть, но этот вариант точно не для меня. Лучше я буду в более скромной команде, зато с постоянной игровой практикой.
— В «Дженоа» ты раскрылся при Джан Пьеро Гасперини, у которого второй год не может пробиться в основу Алексей Миранчук.
— Гасперини модернизировал итальянский футбол — когда большинство команд серии А играли от обороны, он прививал атакующий стиль. В «Дженоа» я был латералем в схеме с пятью защитниками и непривычно много времени проводил впереди. Мне очень нравилось подключаться к атакам!
Что касается Миранчука, то нужно понимать принципы Гасперини: он постоянно ротирует игроков. У него есть три-четыре неприкасаемых футболиста, которые будут в старте всегда, но все остальные получают игровое время. Не сказал бы, что у Миранчука какая-то критичная ситуация. Он получает шансы — да, не всегда выходит в основе, но играет и забивает. Нужно продолжать работать.
— В «Динамо» появился свой вундеркинд, который может уехать в Европу вслед за Миранчуком. На твой взгляд, Захарян готов к трансферу в европейский топ-клуб?
— Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Он сильно прибавил при Сандро [Шварце], но должен продолжать работать, чтобы повышать планку, а не опускать ее или останавливаться в развитии. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура.
Было много случаев, когда футболисты, раскрывшиеся в своей лиге, терялись после переезда в другую страну. Хотя тоже были талантливыми! Поэтому Арсен должен четко знать, что он хочет и к чему идет. Возможно, стоит еще поиграть здесь, в России. А чуть позже уехать. Прямо сейчас сложно предугадать — надо продолжать работать, прогрессировать. Главное — не расслабляться. Талант — это хорошо, но этого недостаточно, для того чтобы чего-то добиться, — нужна работоспособность.
— В Милане ты занимался игрой на фортепиано. Откуда такое хобби?
— Я с детства люблю классическую инструментальную музыку. Обожаю блюз, джаз! Давно мечтал играть на каком-нибудь инструменте, особенно на фортепиано. Но у меня никогда не было такой возможности. А в Италии она появилась: я приобрел фортепиано и брал уроки у преподавателя, который жил недалеко от меня. Очень понравилось! Теперь думаю купить инструмент в Москве, чтобы возобновить занятия дома.
Семья механиков, коллекция ретромашин
— Твое главное увлечение — ретроавтомобили. Сколько тебе было, когда ты заинтересовался машинами?
— У меня это в крови: мой дедушка был механиком, папа работает до сих пор. Любовь к автомобилям передалась мне по наследству. Плюс мне нравятся ретровещи: часы, мебель, музыка и, конечно, машины. Хочется сохранить ту культуру! Когда осознаю, что сажусь в автомобиль, которому 50 или 70 лет, то получаю истинное наслаждение.
— У тебя большая коллекция?
— Десять завершенных машин и два мотоцикла. Но есть еще автомобили, которые собираются в мастерских — ожидают некоторых деталей.
— Есть любимая?
— BMW 2002, у меня две такие. Одна — классическая, к моменту покупки она была полностью готовой. Вторую мы собирали вместе с отцом, и, конечно, это моя любимая — все же я принимал участие в ее создании.
— Какой автомобиль самый дорогой в коллекции?
— Lancia Delta HF. Если продать сейчас, то он будет стоить около 150-200 тысяч евро. Но я купил его гораздо дешевле. Еще BMW M3 — тоже под 200 тысяч, он очень редкий.
— Где находится гараж?
— Шесть машин стоят в Италии, четыре — в Уругвае. И еще две, как я уже сказал, сейчас на реставрации. Тоже в Италии, они пока не готовы.
— Перевезешь какую-нибудь в Россию?
— Нет-нет. Скорее, куплю здесь старый российский автомобиль и отреставрирую его под ретро.
— Если в машине что-то сломается, сможешь сам починить?
— Если старый автомобиль — без проблем! С современными машинами сложнее, там все компьютеризировано — нужно обращаться в сервис.
— Ты сказал, что вы с папой собирали BMW. Помнишь, когда впервые оказался у него в гараже?
— Мне кажется, я попал туда, как только родился, ха-ха! Когда я был маленький, отец работал в трех мастерских — я постоянно ходил вместе с ним. А в 16 лет, когда я подписал первый контракт в футболе, папа открыл свой сервис. Сейчас у него новый большой дом, и второй этаж полностью оборудован под автомастерскую.
— Ты не задумываешься о том, чтобы после карьеры тоже заняться автомобильным бизнесом?
— Почему нет? У меня много идей и проектов, связанных с автомобилями. Возможно, в будущем это станет хорошим вложением. Но пока это хобби, а сейчас я полностью сфокусирован на футбольной карьере.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7