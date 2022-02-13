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«На ЧМ в России кто-то из наших курил по ночам — вся сборная вскакивала от пожарной сирены». Интервью уникального легионера РПЛ

Диего Лаксальт рассказал о переговорах с «Зенитом» и «Локомотивом» до перехода в «Динамо»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Диего Лаксальт.
Фото Instagram
Диего Лаксальт коллекционирует ретроавтомобили, чинит машины с отцом и играет на фортепиано.

Диего Лаксальт зажигал на ЧМ-2018, раскрылся у Джан Пьеро Гасперини, а в России мог оказаться еще пару лет назад — несколько трансферных окон в медиа писали о переговорах уругвайца с клубами РПЛ. Реальный переход случился прошлым летом, когда защитника «Милана» подписало «Динамо». Уругваец ярко ворвался в премьер-лигу, но уже после семи матчей выбыл до конца года.

Ниже — интервью самого разностороннего легионера РПЛ, который реставрирует ретроавтомобили, берет уроки игры на фортепиано, фанатеет от джаза и обожает изучать новые страны и культуру.

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Переговоры с «Зенитом» и «Локо», коллекция джерси

— Ты пропустил четыре месяца — что за травма и как ее получил?

— Все произошло на тренировке. Во время игрового упражнения серьезно повредил бедро. Мне сразу сказали: «Пропустишь минимум два с половиной месяца». Занимался индивидуально, а когда восстановился и приступил к занятиям с командой, закончилась первая часть сезона. Поэтому не играл так долго.

— Успел изучить Москву?

— Да, было время посмотреть столицу. Я живу за городом недалеко от базы — в Ангелово, Пятницкое шоссе. Очень удобное место — не нужно стоять в пробках. Да и до центра не так далеко. Правда, зависит от трафика... Недавно ездил в клинику — два часа в одну сторону и два в другую. Ужас! Но зато можно посмотреть город. Из машины вижу очень много красивых мест.

Уже перевез семью и могу сказать, что нам нравится жить в России. Семья в восторге от Москвы, а я еще получаю удовольствие от атмосферы в «Динамо». Меня здорово приняли, со всеми ребятами отлично общаюсь.

— До «Динамо» тебя отправляли во многие российские клубы. С кем были реальные переговоры?

— С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо».

— На тот момент «Динамо» было на седьмом месте. В чем мотивация перейти сюда из «Милана»?

— Я начинал карьеру в Уругвае, затем исколесил Италию, играл в Шотландии. Всегда интересно попробовать что-то новое — открыть для себя еще одну страну, культуру. В «Динамо» у меня ни разу не было мысли, что я пошел на понижение. У меня сразу наладился контакт со Шварцем, игроками — я вижу, как команда прогрессирует, развивается и на что претендует. По сравнению с клубами, в которых я играл, ее уровень не ниже.

Диего Лаксальт против Николы Влашича. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Диего Лаксальт против Николы Влашича.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— После трансфера в «Зенит» Деян Ловрен говорил: «В России играют так медленно, что ты можешь растерять все, что умел раньше». Согласен?

— На мой взгляд, это заблуждение. Причем устаревшее. В последние несколько лет в Европе уже не осталось лиг, которые бы уступали ведущим чемпионатам. В каждой стране есть сильные команды, так что уровень выравнивается, футбол развивается и скорости тоже растут везде. Главное — твоя личная мотивация. Меня с детства учили, что нужно биться в каждом эпизоде, нельзя расслабляться ни на секунду! Если играть не во всю силу, у тебя не получится ни в Испании, ни в России, ни где-либо еще.

— «Динамо» борется за чемпионство, но второе место — уже топ-результат. Ты будешь доволен, если вы так и закончите?

— В такие моменты очень важно не думать о том, на каком месте финишируешь, а смотреть только на ближайшего соперника и настраиваться на конкретную победу. 26 февраля у нас «Химки» — значит, в каждой тренировке на сборах и в каждой контрольной игре мы должны работать над тем, чтобы забрать три очка. После «Химок» будет то же самое; все начнется сначала. Чтобы выиграть чемпионат, так нужно пройти всю оставшуюся дистанцию.

— Четыре года назад ты приезжал на чемпионат мира и провел один из своих лучших матчей за Уругвай — против сборной России. Запомнил кого-то из наших игроков?

— Смолова, который теперь в «Динамо». Еще вратаря, который уже не играет за сборную... Акинфеев, правильно? Конечно, знаю Марио Фернандеса. Еще был игрок, с которым я поменялся футболками, но не помню его фамилии. Подожди, я открою фотку со своей коллекцией джерси: вот Мбаппе, Саурес, Ибрагимович... А, Самедов, точно!

— Можешь показать всю коллекцию?

— Конечно. Здесь 200 футболок.

— Вы жили под Нижним Новгородом. Самая курьезная история, которая с вами произошла на ЧМ?

— Главное воспоминание — пожарная сигнализация, которая включалась на базе чуть ли не каждую ночь. Видимо, кто-то из нашей сборной курил в номере, и в районе трех или четырех часов утра все просыпались, потому что сирена была очень громкой. Просто невыносимой!

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Просмотр в «Челси», Захарян, уроки фортепиано

— Ты вырос в районе Санта Каталина на окраине Монтевидео. Расскажи о своем детстве.

— Санта Каталина довольно бедный и криминальный квартал. Я из обычной рабочей семьи, мы жили очень скромно. Но у меня прекрасные воспоминания о детстве — очень люблю свою родину. Хотя, конечно, это не самое безопасное место в мире. Грабежи, наркотрафик — в детстве ты не обращаешь внимания на эти вещи, но когда вырастаешь, то осознаешь, что на самом деле тебя окружает. К сожалению, это довольно типичная история для Латинской Америки.

Первые деньги я заработал в футболе — в 16 или 17 лет подписал контракт. До этого у меня просто не было времени, чтобы работать. Я занимался футболом и учился: шесть лет в школе и четыре года в лицее — не хватило двух лет, чтобы выпуститься. В 19 я уехал в Италию.

— В 15 лет ты был на просмотре в «Челси». Почему тебя не взяли?

— Это был не совсем просмотр. Мне дали шанс проявить себя и получить опыт, но речи о том, что меня сразу подпишут, не шло. Мне говорили, что, возможно, это случится позднее, когда мне исполнится 18 лет. К тому же это сейчас у меня есть итальянский паспорт, а тогда я считался легионером для ЕС, что усложняло ситуацию. В итоге с «Челси» не срослось, хотя я не собирался оставаться в Уругвае и всеми силами рвался в Европу. К счастью, помог молодежный ЧМ-2013 — Уругвай дошел до финала, а мной заинтересовался «Интер». Так в 19 лет я оказался в Италии.

— Из Лондона ты вернулся с косичками, которые до сих пор не расплетаешь.

— Знаешь, как я их заплел? Ко мне подошла дочь босса скаутов и сказала: «Если не сделаешь косички, в «Челси» не попадешь». Я попробовал, мне понравилось — и теперь это уже часть моего имиджа. Возможно, когда-нибудь распущу волосы. Но если сделаю это сейчас и приду на тренировку, меня просто никто не узнает, ха-ха!

— Сколько времени тратишь на прическу?

— Минимум 20 минут каждое утро. Косички — это уже семейное: дочка их тоже носит, иногда жена.

— «Интер» — один из самых статусных клубов в твоей карьере, но ты вообще там не играл. Это сильно расстраивало?

— Нет-нет, мне было всего 19, к тому же я перешел не сразу — сделку не успели оформить из-за того, что трансферное окно закрылось. Поэтому мне пришлось на полгода остаться в Уругвае. Когда я наконец попал в команду и приехал на сборы, то понял, что выиграть конкуренцию будет нереально. В «Интере» был очень хороший состав, у меня объективно не было шансов заиграть.

При первой же возможности я ушел в аренду в «Болонью», где провел год. Когда вернулся в «Интер», конкуренция только усилилась. Так я оказался в новой аренде в «Эмполи», где всерьез заявил о себе. После того сезона меня выкупил «Дженоа». Конечно, можно было остаться в статусном клубе и не играть, но этот вариант точно не для меня. Лучше я буду в более скромной команде, зато с постоянной игровой практикой.

— В «Дженоа» ты раскрылся при Джан Пьеро Гасперини, у которого второй год не может пробиться в основу Алексей Миранчук.

— Гасперини модернизировал итальянский футбол — когда большинство команд серии А играли от обороны, он прививал атакующий стиль. В «Дженоа» я был латералем в схеме с пятью защитниками и непривычно много времени проводил впереди. Мне очень нравилось подключаться к атакам!

Что касается Миранчука, то нужно понимать принципы Гасперини: он постоянно ротирует игроков. У него есть три-четыре неприкасаемых футболиста, которые будут в старте всегда, но все остальные получают игровое время. Не сказал бы, что у Миранчука какая-то критичная ситуация. Он получает шансы — да, не всегда выходит в основе, но играет и забивает. Нужно продолжать работать.

Диего Лаксальт в матче Уругвай — Россия (3:0) на ЧМ-2018. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Диего Лаксальт в матче Уругвай — Россия (3:0) на ЧМ-2018.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В «Динамо» появился свой вундеркинд, который может уехать в Европу вслед за Миранчуком. На твой взгляд, Захарян готов к трансферу в европейский топ-клуб?

— Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Он сильно прибавил при Сандро [Шварце], но должен продолжать работать, чтобы повышать планку, а не опускать ее или останавливаться в развитии. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура.

Было много случаев, когда футболисты, раскрывшиеся в своей лиге, терялись после переезда в другую страну. Хотя тоже были талантливыми! Поэтому Арсен должен четко знать, что он хочет и к чему идет. Возможно, стоит еще поиграть здесь, в России. А чуть позже уехать. Прямо сейчас сложно предугадать — надо продолжать работать, прогрессировать. Главное — не расслабляться. Талант — это хорошо, но этого недостаточно, для того чтобы чего-то добиться, — нужна работоспособность.

— В Милане ты занимался игрой на фортепиано. Откуда такое хобби?

— Я с детства люблю классическую инструментальную музыку. Обожаю блюз, джаз! Давно мечтал играть на каком-нибудь инструменте, особенно на фортепиано. Но у меня никогда не было такой возможности. А в Италии она появилась: я приобрел фортепиано и брал уроки у преподавателя, который жил недалеко от меня. Очень понравилось! Теперь думаю купить инструмент в Москве, чтобы возобновить занятия дома.

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Семья механиков, коллекция ретромашин

— Твое главное увлечение — ретроавтомобили. Сколько тебе было, когда ты заинтересовался машинами?

— У меня это в крови: мой дедушка был механиком, папа работает до сих пор. Любовь к автомобилям передалась мне по наследству. Плюс мне нравятся ретровещи: часы, мебель, музыка и, конечно, машины. Хочется сохранить ту культуру! Когда осознаю, что сажусь в автомобиль, которому 50 или 70 лет, то получаю истинное наслаждение.

— У тебя большая коллекция?

— Десять завершенных машин и два мотоцикла. Но есть еще автомобили, которые собираются в мастерских — ожидают некоторых деталей.

— Есть любимая?

— BMW 2002, у меня две такие. Одна — классическая, к моменту покупки она была полностью готовой. Вторую мы собирали вместе с отцом, и, конечно, это моя любимая — все же я принимал участие в ее создании.

— Какой автомобиль самый дорогой в коллекции?

— Lancia Delta HF. Если продать сейчас, то он будет стоить около 150-200 тысяч евро. Но я купил его гораздо дешевле. Еще BMW M3 — тоже под 200 тысяч, он очень редкий.

— Где находится гараж?

— Шесть машин стоят в Италии, четыре — в Уругвае. И еще две, как я уже сказал, сейчас на реставрации. Тоже в Италии, они пока не готовы.

— Перевезешь какую-нибудь в Россию?

— Нет-нет. Скорее, куплю здесь старый российский автомобиль и отреставрирую его под ретро.

— Если в машине что-то сломается, сможешь сам починить?

— Если старый автомобиль — без проблем! С современными машинами сложнее, там все компьютеризировано — нужно обращаться в сервис.

— Ты сказал, что вы с папой собирали BMW. Помнишь, когда впервые оказался у него в гараже?

— Мне кажется, я попал туда, как только родился, ха-ха! Когда я был маленький, отец работал в трех мастерских — я постоянно ходил вместе с ним. А в 16 лет, когда я подписал первый контракт в футболе, папа открыл свой сервис. Сейчас у него новый большой дом, и второй этаж полностью оборудован под автомастерскую.

— Ты не задумываешься о том, чтобы после карьеры тоже заняться автомобильным бизнесом?

— Почему нет? У меня много идей и проектов, связанных с автомобилями. Возможно, в будущем это станет хорошим вложением. Но пока это хобби, а сейчас я полностью сфокусирован на футбольной карьере.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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