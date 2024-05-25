«Рубин» и «Сочи» объявили стартовые составы на заключительный матч сезона РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Зотов, Безруков, Вада, Шабанхаджай, Ранджелович, Даку.

«Сочи»: Дегтев, Заика, Макарчук, Литвинов, Дркушич, Марсело, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Гуарирапа.

Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.