Кварацхелия признан лучшим футболистом 2021 года в Грузии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

За сборную Грузии Кварацхелия в этом году сыграл 6 матчей в отборочном турнире ЧМ-2022, в которых забил четыре гола.

Вместе с национальной командой 20-летний футболист занял 4-е место в квалификации (группа B) чемпионата мира, уступив Испании, Швеции и Греции.