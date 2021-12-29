Кварацхелия признан лучшим футболистом 2021 года в Грузии
17:51
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.
За сборную Грузии Кварацхелия в этом году сыграл 6 матчей в отборочном турнире ЧМ-2022, в которых забил четыре гола.
Вместе с национальной командой 20-летний футболист занял 4-е место в квалификации (группа B) чемпионата мира, уступив Испании, Швеции и Греции.
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