Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мостовой о назначении Николича в ЦСКА: «Не вижу повода убирать Алексея Березуцкого»

Мостовой назвал бессмысленным возможное назначение Николича в ЦСКА
17:40
Теги:

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича главным тренером московского клуба.

«Еще один иронический сюжет в российском футболе, — приводит слова Мостового RT. — Тренер хорошо работал в одном клубе, непонятно, за что его убрали, на какое-то время пропал и сейчас всплывает в другом клубе. По нашему футболу можно фильм снимать, «Иронию судьбы» футбольной сочинить. И поверьте, такой сценарий получится, столько смешного происходит постоянно... Потому что никто не понял, почему Николича убрали из «Локомотива» и какие-то немцы пришли».

По его мнению, назначение его в ЦСКА бессмысленно.

«Не вижу повода убирать Алексея Березуцкого. Детектив такой получается, все закручивается в этих сюжетах: уходит, приходит, убирают, назначают. Понятно, когда тренера убирают из клуба, который занимает 15-е место, но, когда команда идет на втором, на третьем или, как ЦСКА, на четвертом, это ненормально», — сказал он.

Нынешним главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. После 18 туров РПЛ московская команда набрала 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/944253-mostovoi-nikolich-cska

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
В Германии оценили последствия введения санкций против России
4
3
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги