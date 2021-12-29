Мостовой о назначении Николича в ЦСКА: «Не вижу повода убирать Алексея Березуцкого»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича главным тренером московского клуба.

«Еще один иронический сюжет в российском футболе, — приводит слова Мостового RT. — Тренер хорошо работал в одном клубе, непонятно, за что его убрали, на какое-то время пропал и сейчас всплывает в другом клубе. По нашему футболу можно фильм снимать, «Иронию судьбы» футбольной сочинить. И поверьте, такой сценарий получится, столько смешного происходит постоянно... Потому что никто не понял, почему Николича убрали из «Локомотива» и какие-то немцы пришли».

По его мнению, назначение его в ЦСКА бессмысленно.

«Не вижу повода убирать Алексея Березуцкого. Детектив такой получается, все закручивается в этих сюжетах: уходит, приходит, убирают, назначают. Понятно, когда тренера убирают из клуба, который занимает 15-е место, но, когда команда идет на втором, на третьем или, как ЦСКА, на четвертом, это ненормально», — сказал он.

Нынешним главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. После 18 туров РПЛ московская команда набрала 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.