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«Краснодар» — «Урал»: составы команд. Уткин в заявке, Сафонов — нет

17:56

Стали известны составы «Краснодара» и «Урала» на матч 20-го тура Тинькофф-РПЛ. Место в воротах кубанцев займет Станислав Агкацев. Для 19-летнего голкипера игра станет второй за основную команду — в четверг он дебютировал в воротах «Краснодара» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» из Загреба (0:1). Основной вратарь команды Матвей Сафонов не попал в заявку на игру.

Ранее «СЭ» сообщал, что Сафонов не играет не из-за травмы, а по причинам контрактных разногласий. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев информацию опроверг. Другой футболист, который может не играть по тем же причинам — Даниил Уткин — попал в сегодняшнюю заявку.

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Сорокин, Кайо, Чернов, Газинский, Ионов, Классон, Олссон, Ари, Сулейманов.

Запасные — Городов, Бабурин, Мартынович, Битоло, Камболов, Уткин, Вилена, Кабелла, Марков, Вандерсон.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Страндберг, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребяняк.

Запасные — Коновалов, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Магомадов, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Краснодар — Урал

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