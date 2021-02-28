Промес рад, что ему дали сыграть 90 минут
Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил свое функциональное состояние после завершения матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2).
— Насколько физически готовы?
— Форму можно набрать только через игры. Рад, что сегодня мне дали отыграть 90 минут. После игры себя хорошо чувствую. Это пойдет на пользу моей подготовке.
— Ты показывал жест, изображая часы. Что это означало?
— Хотел, чтобы было больше добавленных минут, чтобы забить гол.
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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