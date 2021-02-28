Промес рад, что ему дали сыграть 90 минут

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил свое функциональное состояние после завершения матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2).

— Насколько физически готовы?

— Форму можно набрать только через игры. Рад, что сегодня мне дали отыграть 90 минут. После игры себя хорошо чувствую. Это пойдет на пользу моей подготовке.

— Ты показывал жест, изображая часы. Что это означало?

— Хотел, чтобы было больше добавленных минут, чтобы забить гол.

(Артем Калинин)