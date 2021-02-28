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Промес рад, что ему дали сыграть 90 минут

17:52
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин» — 0:2. Квинси Промес (справа). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин» — 0:2. Квинси Промес (справа). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил свое функциональное состояние после завершения матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2).

— Насколько физически готовы?

— Форму можно набрать только через игры. Рад, что сегодня мне дали отыграть 90 минут. После игры себя хорошо чувствую. Это пойдет на пользу моей подготовке.

— Ты показывал жест, изображая часы. Что это означало?

— Хотел, чтобы было больше добавленных минут, чтобы забить гол.

(Артем Калинин)

Спартак — Рубин

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