РПЛ, 20-й тур: расписание и трансляции всех матчей
09:25
20-й тур Тинькофф-Чемпионата России. Центральный матч — московское дерби «Локомотив» — ЦСКА, которое состоится в субботу.
26 февраля, пятница
Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 19.00 (Матч ТВ).
27 февраля, суббота
Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (Матч Премьер).
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ).
Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер).
28 февраля, воскресенье
Москва. Стадион «Открытие Арена». 14.00 (Матч Премьер).
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 16.30 (Матч ТВ).
Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).
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