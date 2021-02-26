РПЛ, 20-й тур: расписание и трансляции всех матчей

Как сыграют «Спартак» и «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ?

«Спартак» выиграет с минимальным перевесом «Спартак» одержит крупную победу «Рубин» выиграет с минимальным перевесом «Рубин» одержит крупную победу Матч закончится вничью