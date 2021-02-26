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РПЛ, 20-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:25
«Локомотив» примет ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» примет ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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20-й тур Тинькофф-Чемпионата России. Центральный матч — московское дерби «Локомотив» — ЦСКА, которое состоится в субботу.

26 февраля, пятница

«Тамбов» — «Ротор»

Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 19.00 (Матч ТВ).

Тамбов — Ротор

27 февраля, суббота

«Химки» — «Уфа»

Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (Матч Премьер).

Химки — Уфа

«Зенит» — «Ростов»

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Зенит — Ростов

«Локомотив» — ЦСКА

Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ).

Локомотив — ЦСКА

«Сочи» — «Арсенал»

Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер).

Сочи — Арсенал Т

28 февраля, воскресенье

«Спартак» — «Рубин»

Москва. Стадион «Открытие Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Спартак — Рубин

«Ахмат» — «Динамо»

Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 16.30 (Матч ТВ).

Ахмат — Динамо

«Краснодар» — «Урал»

Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).

Краснодар — Урал

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