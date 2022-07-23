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«Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар». Красно-белые одержали первую победу в официальном матче под руководством Абаскаля

«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» в матче второго тура РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 июля. «Краснодар» — «Спартак» — 1:4.
Фото ФК «Краснодар».

«Спартак» одержал первую победу в официальном матче под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля. Московский клуб в рамках 2-го тура чемпионата России на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.

В первом тайме счет открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Также в первой половине прямую красную карточку в спорной ситуации получил полузащитник «быков» Александр Черников.

В самом начале второго тайма хавбек красно-белых Квинси Промес увеличил преимущество гостей.

Затем Роман Зобнин оформил дубль, но мяч был записан как автогол на счет защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

После этого «быки» получили право на пенальти после подсказки ВАР. Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян.

Однако вскоре полузащитник «Спартака» Виктор Мозес восстановил преимущество гостей в три мяча.

«Спартак» набрал 4 очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте. Пока только ЦСКА не терял очки в нынешнем сезоне.

В активе «Краснодара» осталось 1 очко после двух матчей.

В следующем туре «быки» в гостях сыграют против «Урала». Встреча пройдет 29 июля. «Спартак» 31 июля на своем поле примет «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:4
Спартак
Голы
Зобнин, 35 (0:1), Промес, 46 (0:2), Зобнин, 52 (0:3), Сперцян, 60 (1:3), Мозес, 83 (1:4)
Краснодар
Сафонов Бородин Литвинов Петров (Рамирес, 46) Черников Сперцян Ионов (Манелов, 61) Баньяц (Ахметов, 80) Кордоба (Якимов, 40) Олусегун Волков (Сулейманов, 80)
Спартак
Селихов Джикия (Кофрие, 69) Чернов Литвинов (Умяров, 56) Мозес (Классен, 87) Мартинс (Пруцев, 56) Зобнин Хлусевич (Зиньковский, 87) Денисов Соболев Промес
Предупреждения
Бородин 24’  -  Соболев 20’, Мартинс 26’, Литвинов 49’, Селихов 87’
Удаления
Черников 37’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Богач (Люберцы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
10
43
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Ростов
 - : -
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