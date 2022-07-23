«Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар». Красно-белые одержали первую победу в официальном матче под руководством Абаскаля

«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» в матче второго тура РПЛ

«Спартак» одержал первую победу в официальном матче под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля. Московский клуб в рамках 2-го тура чемпионата России на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.

В первом тайме счет открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Также в первой половине прямую красную карточку в спорной ситуации получил полузащитник «быков» Александр Черников.

В самом начале второго тайма хавбек красно-белых Квинси Промес увеличил преимущество гостей.

Затем Роман Зобнин оформил дубль, но мяч был записан как автогол на счет защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

После этого «быки» получили право на пенальти после подсказки ВАР. Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян.

Однако вскоре полузащитник «Спартака» Виктор Мозес восстановил преимущество гостей в три мяча.

«Спартак» набрал 4 очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте. Пока только ЦСКА не терял очки в нынешнем сезоне.

В активе «Краснодара» осталось 1 очко после двух матчей.

В следующем туре «быки» в гостях сыграют против «Урала». Встреча пройдет 29 июля. «Спартак» 31 июля на своем поле примет «Оренбург».