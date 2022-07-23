Промес сравнялся с Павлюченко по голам за «Спартак». Выше только Титов

Полузащитник Квинси Промес поразил ворота «Краснодара» в матче 2-го тура, забив 69-й гол за «Спартак» чемпионатах России.

В списке лучших снайперов красно-белого клуба голландец сравнялся с Романом Павлюченко, который провел на девять игр меньше.

Промес обогнал легенду «Спартака» Андрея Тихонова, на счету которого 68 точных ударов, лидер — Егор Титов — отличился 86 раз.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок Годы Матчи Голы Егор Титов 1995-2008 324 86 Роман Павлюченко 2003-2008 141 69 Квинси Промес 2014-2018, 2021-н.в. 150 69 Андрей Тихонов 1992-2000, 2011 192 68 Веллитон 2007-2013 104 57 Владимир Бесчастных 1992-1994, 2001-2002 104 56 Илья Цымбаларь 1993-1999 146 42 Александр Ширко 1995-2001 128 40 Валерий Кечинов 1993-2000 112 35 Робсон 1997-2001 102 32 Николай Писарев 1992-1995, 1998, 2000-2001 115 32

«Краснодар» — один из двух любимых соперников Промеса в России. По семь из 69 своих голов Квинси забивал «быкам» и московским динамовцам. По средней результативности выделяется «Мордовия», в четырех играх с которой голландец отличился пять раз.

Любимые соперники Квинси Промеса в чемпионате России

Команда Матчи Голы Ср. Динамо 8 7 0,88 Краснодар 12 7 0,58 Мордовия 4 5 1,25 Анжи 6 5 0,83 Амкар 8 5 0,63 Ахмат 12 5 0,42 Арсенал 6 4 0,67 Рубин 8 4 0,50

Кстати, игра в Краснодаре оказалась для Промеса юбилейной 150-й в составе «Спартака» в чемпионатах России.

Кроме него, этой отметки за 30 лет достигали всего пять игроков — Егор Титов, Дмитрий Комбаров, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Евгений Макеев, которого Промес с большой долей вероятности вытеснит из пятерки в нынешнем сезоне.

Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России