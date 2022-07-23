Промес сравнялся с Павлюченко по голам за «Спартак». Выше только Титов
Полузащитник Квинси Промес поразил ворота «Краснодара» в матче 2-го тура, забив 69-й гол за «Спартак» чемпионатах России.
В списке лучших снайперов красно-белого клуба голландец сравнялся с Романом Павлюченко, который провел на девять игр меньше.
Промес обогнал легенду «Спартака» Андрея Тихонова, на счету которого 68 точных ударов, лидер — Егор Титов — отличился 86 раз.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
150
|
69
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Робсон
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
«Краснодар» — один из двух любимых соперников Промеса в России. По семь из 69 своих голов Квинси забивал «быкам» и московским динамовцам. По средней результативности выделяется «Мордовия», в четырех играх с которой голландец отличился пять раз.
Любимые соперники Квинси Промеса в чемпионате России
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Динамо
|
8
|
7
|
0,88
|
Краснодар
|
12
|
7
|
0,58
|
Мордовия
|
4
|
5
|
1,25
|
Анжи
|
6
|
5
|
0,83
|
Амкар
|
8
|
5
|
0,63
|
Ахмат
|
12
|
5
|
0,42
|
Арсенал
|
6
|
4
|
0,67
|
Рубин
|
8
|
4
|
0,50
Кстати, игра в Краснодаре оказалась для Промеса юбилейной 150-й в составе «Спартака» в чемпионатах России.
Кроме него, этой отметки за 30 лет достигали всего пять игроков — Егор Титов, Дмитрий Комбаров, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Евгений Макеев, которого Промес с большой долей вероятности вытеснит из пятерки в нынешнем сезоне.
Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
Дмитрий Комбаров
|
Россия
|
2010-2019
|
226
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
Дмитрий Хлестов
|
Россия
|
1992-2000, 2002
|
183
|
Евгений Макеев
|
Россия
|
2009-2016
|
165
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
150
|
Роман Зобнин
|
Россия
|
2016-н.в.
|
149
|
Сергей Паршивлюк
|
Россия
|
2007-2016
|
148
|
Денис Глушаков
|
Россия
|
2013-2019
|
147
|
Александр Филимонов
|
Россия
|
1996-2001
|
147
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Зобнин
Спартак
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0