Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:44

Промес сравнялся с Павлюченко по голам за «Спартак». Выше только Титов

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Квинси Промес поразил ворота «Краснодара» в матче 2-го тура, забив 69-й гол за «Спартак» чемпионатах России.

В списке лучших снайперов красно-белого клуба голландец сравнялся с Романом Павлюченко, который провел на девять игр меньше.

Промес обогнал легенду «Спартака» Андрея Тихонова, на счету которого 68 точных ударов, лидер — Егор Титов — отличился 86 раз.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

1995-2008

324

86

Роман Павлюченко

2003-2008

141

69

Квинси Промес

2014-2018, 2021-н.в.

150

69

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

1993-1999

146

42

Александр Ширко

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

1993-2000

112

35

Робсон

1997-2001

102

32

Николай Писарев

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

«Краснодар» — один из двух любимых соперников Промеса в России. По семь из 69 своих голов Квинси забивал «быкам» и московским динамовцам. По средней результативности выделяется «Мордовия», в четырех играх с которой голландец отличился пять раз.

Любимые соперники Квинси Промеса в чемпионате России

Команда

Матчи

Голы

Ср.

Динамо

8

7

0,88

Краснодар

12

7

0,58

Мордовия

4

5

1,25

Анжи

6

5

0,83

Амкар

8

5

0,63

Ахмат

12

5

0,42

Арсенал

6

4

0,67

Рубин

8

4

0,50

Кстати, игра в Краснодаре оказалась для Промеса юбилейной 150-й в составе «Спартака» в чемпионатах России.

Кроме него, этой отметки за 30 лет достигали всего пять игроков — Егор Титов, Дмитрий Комбаров, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Евгений Макеев, которого Промес с большой долей вероятности вытеснит из пятерки в нынешнем сезоне.

Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

Дмитрий Комбаров

Россия

2010-2019

226

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

Дмитрий Хлестов

Россия

1992-2000, 2002

183

Евгений Макеев

Россия

2009-2016

165

Квинси Промес

Голландия

2014-2018, 2021-н.в.

150

Роман Зобнин

Россия

2016-н.в.

149

Сергей Паршивлюк

Россия

2007-2016

148

Денис Глушаков

Россия

2013-2019

147

Александр Филимонов

Россия

1996-2001

147

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Квинси Промес
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Хави дали визу в США, чтобы обняться с Левандовски и обыграть «Реал». Как «Барселона» входит в новый сезон
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Губерниев — о победе «Спартака»: «Забивая по четыре мяча, никакие судьи не страшны»
«Краснодар» — «Спартак»: видео голов
«Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар». Красно-белые одержали первую победу в официальном матче под руководством Абаскаля
«Краснодар» — «Спартак»: Мозес забил во втором матче подряд
«Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен верно, правила игры давно изменились
Джикия получил повреждение в матче с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Спартак»: Мозес забил во втором матче подряд

«Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар». Красно-белые одержали первую победу в официальном матче под руководством Абаскаля
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Зобнин

Роман Зобнин

Спартак

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости