Канищев: «Зениту» надо просто сконцентрироваться. Они играют не с полной самоотдачей, это слепому видно»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что чемпионство сине-бело-голубых висит на волоске.

«Если «Зенит» будет действовать, как в последних матчах, он рискует снова потерять очки. Если соберется — другое дело. Сейчас чемпионство висит на волоске. Хотя соперники «Зенита» — «Краснодар» и «Динамо» — тоже играют неровно, от них можно ожидать чего угодно. «Зениту» надо просто сконцентрироваться. Они играют не с полной самоотдачей, это слепому видно.

Уровень игроков, собранных в петербургской команде, более чем достаточен для того, чтобы выигрывать чемпионат России. Мы не говорим сейчас о Лиге чемпионов, Лиге Европы. Там, понятно, нашим клубам тяжело было бы что-то показать. «Зенит» зависит от концентрации. Сейчас там есть игроки, но нет команды», — цитирует «РБ Спорт» Канищева.

За три тура до финиша «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая на очко «Краснодар» и «Динамо», в том же время команда три тура не может выиграть и забила в них всего один гол.