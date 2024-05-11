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Сегодня, 01:24

Канищев: «Зениту» надо просто сконцентрироваться. Они играют не с полной самоотдачей, это слепому видно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что чемпионство сине-бело-голубых висит на волоске.

«Если «Зенит» будет действовать, как в последних матчах, он рискует снова потерять очки. Если соберется — другое дело. Сейчас чемпионство висит на волоске. Хотя соперники «Зенита» — «Краснодар» и «Динамо» — тоже играют неровно, от них можно ожидать чего угодно. «Зениту» надо просто сконцентрироваться. Они играют не с полной самоотдачей, это слепому видно.

Уровень игроков, собранных в петербургской команде, более чем достаточен для того, чтобы выигрывать чемпионат России. Мы не говорим сейчас о Лиге чемпионов, Лиге Европы. Там, понятно, нашим клубам тяжело было бы что-то показать. «Зенит» зависит от концентрации. Сейчас там есть игроки, но нет команды», — цитирует «РБ Спорт» Канищева.

За три тура до финиша «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая на очко «Краснодар» и «Динамо», в том же время команда три тура не может выиграть и забила в них всего один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-chempionstvo-zenita-na-voloske/
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

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