Малафеев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Наличие интриги всегда подогревает интерес к футболу»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отметил, что рад появлению в РПЛ чемпионской гонки.

«Радует ли меня то, что в РПЛ появилась чемпионская гонка? Безусловно! Наличие интриги всегда подогревает интерес к футболу. За последние годы доминация «Зенита» стала привычной — это несколько усыпляло бдительность как болельщиков, так и самих футболистов. Сейчас же каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота. Это заставляет команды выкладываться по полной, а болельщиков — с замиранием сердца следить за каждым матчем», — цитирует «РБ Спорт» Малафеева.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России с 51 очком. «Краснодар» иде вторым — 50 очков, а «Динамо» располагается на третьей строчке (50 очков).