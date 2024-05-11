Семшов: «На данный момент для ЦСКА кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у «Зенита» будет небольшое преимущество»
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что для сине-бело-голубых будет преимущество над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.
«Нужно учитывать, что команды проведут две игры за четыре дня, в кубке и чемпионате. Если для ЦСКА чемпионат потерян, то в кубке есть шансы зацепиться и выиграть турнир. «Зениту» в чемпионате более нужно, чем ЦСКА, потому что они идут на первом месте, захотят через три тура там остаться. Поэтому я вижу преимущества у «Зенита» — команда будет играть дома только на победу и при большом количестве болельщиков. ЦСКА все-таки тоже играет неважно, поэтому у «Зенита» есть преимущество. Плюс преимуществом является цель — быть на первом месте. Что будет в кубке, посмотрим через несколько дней после игры в РПЛ, но там уже нужнее будет ЦСКА, будет совсем другой матч, возможно варьирование состава, особенно у «Зенита». На данный момент для ЦСКА кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у «Зенита» будет небольшое преимущество.
Каждая игра определяющая, мы видели, что «Зенит» дома проиграл «Рубину», оступился в матче с «Факелом». Поэтому конкретизировать соперников не нужно, каждый может отобрать очки, тем более в концовке чемпионата, когда кто-то просто получает удовольствие от игры, а кто-то борется за места вверху или внизу. Это тоже психология. Я думаю, что «Зенит» теперь нет права терять очки, потому что конкуренты уже не простят, все-таки осталось очень мало туров», — цитирует ТАСС Семшова.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 11 мая, на «Газпром-Арене». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3