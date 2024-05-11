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Семшов: «На данный момент для ЦСКА кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у «Зенита» будет небольшое преимущество»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что для сине-бело-голубых будет преимущество над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.

«Нужно учитывать, что команды проведут две игры за четыре дня, в кубке и чемпионате. Если для ЦСКА чемпионат потерян, то в кубке есть шансы зацепиться и выиграть турнир. «Зениту» в чемпионате более нужно, чем ЦСКА, потому что они идут на первом месте, захотят через три тура там остаться. Поэтому я вижу преимущества у «Зенита» — команда будет играть дома только на победу и при большом количестве болельщиков. ЦСКА все-таки тоже играет неважно, поэтому у «Зенита» есть преимущество. Плюс преимуществом является цель — быть на первом месте. Что будет в кубке, посмотрим через несколько дней после игры в РПЛ, но там уже нужнее будет ЦСКА, будет совсем другой матч, возможно варьирование состава, особенно у «Зенита». На данный момент для ЦСКА кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у «Зенита» будет небольшое преимущество.

Каждая игра определяющая, мы видели, что «Зенит» дома проиграл «Рубину», оступился в матче с «Факелом». Поэтому конкретизировать соперников не нужно, каждый может отобрать очки, тем более в концовке чемпионата, когда кто-то просто получает удовольствие от игры, а кто-то борется за места вверху или внизу. Это тоже психология. Я думаю, что «Зенит» теперь нет права терять очки, потому что конкуренты уже не простят, все-таки осталось очень мало туров», — цитирует ТАСС Семшова.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 11 мая, на «Газпром-Арене». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/20761091
Игорь Семшов
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
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 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
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 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
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