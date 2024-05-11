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Агент Кулемина: «У Кулемина есть желание продолжить играть за «Салават Юлаев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Николая Кулемина, рассказал, что у 37-летего россиянина есть желание продолжить карьеру в «Салавате Юлаеве». 30 апреля у игрока закончился срок действия контракта.

«Если Николай сможет завершить вовремя свои семейные и бытовые ситуации, у него есть желание продолжить играть за «Салават Юлаев». Мы обговорили с клубом, и там в принципе не против. Сейчас мы дождемся решения этих вопросов. Если ничего не будет препятствовать его приезду в Уфу, чтобы он смог играть за «Салават», то, думаю, мы договоримся. Однозначно, Кулемин поможет команде», — цитирует «РБ Спорт» Черных.

В сезоне-2023/24 Кулемин провел 46 матчей и набрал 25 (13+12) очков. В плей-офф он сыграл 2 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kulemina-u-nikolaya-est-zhelanie-igrat-za-salavat-nado-reshit-by-tovy-e-voprosy/
Николай Кулемин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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