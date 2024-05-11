Угочукву Иву: «У «Рубина» еще три игры впереди, мы постараемся завершить сезон как можно лучше»
Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву рассчитывает, что казанская команда постарается завершить сезон-2023/24 в РПЛ как можно лучше.
«На каком месте «Рубин» закончит сезон? У нас еще три игры впереди, мы постараемся завершить сезон как можно лучше. Пять очков отставания от топ-5? Все возможно, будем работать на максимум, чтобы побеждать в каждой игре», — цитирует «РБ Спорт» Угочукву.
После 27 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 27 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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