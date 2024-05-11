Угочукву Иву: «У «Рубина» еще три игры впереди, мы постараемся завершить сезон как можно лучше»

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву рассчитывает, что казанская команда постарается завершить сезон-2023/24 в РПЛ как можно лучше.

«На каком месте «Рубин» закончит сезон? У нас еще три игры впереди, мы постараемся завершить сезон как можно лучше. Пять очков отставания от топ-5? Все возможно, будем работать на максимум, чтобы побеждать в каждой игре», — цитирует «РБ Спорт» Угочукву.

После 27 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 27 матчах.