«Краснодар» — «Спартак»: Мозес усилил фол, Черников удален ошибочно
На 37-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников погорячился, показав красную карточку и удалив с поля краснодарца Александра Черникова.
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
Он отмахнулся правой рукой и шлепнул по плечу Виктора Мозеса — спартаковец усилил фол, чем, похоже, ввел в заблуждение судью.
Учитывая, что в предыдущем туре в матче со «Спартаком» не был удален вратарь «Ахмата» Георгий Шелия, удаление Черникова выглядит чрезмерным наказанием.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
Новости