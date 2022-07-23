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«Краснодар» — «Спартак»: Мозес усилил фол, Черников удален ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
1/3

На 37-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников погорячился, показав красную карточку и удалив с поля краснодарца Александра Черникова.

«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».

Он отмахнулся правой рукой и шлепнул по плечу Виктора Мозеса — спартаковец усилил фол, чем, похоже, ввел в заблуждение судью.

Учитывая, что в предыдущем туре в матче со «Спартаком» не был удален вратарь «Ахмата» Георгий Шелия, удаление Черникова выглядит чрезмерным наказанием.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 3
2-й тайм

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
20
22
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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