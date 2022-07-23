«Краснодар» — «Спартак»: Мозес усилил фол, Черников удален ошибочно

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На 37-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников погорячился, показав красную карточку и удалив с поля краснодарца Александра Черникова.

«Краснодар» — «Спартак».

«Краснодар» — «Спартак».

Он отмахнулся правой рукой и шлепнул по плечу Виктора Мозеса — спартаковец усилил фол, чем, похоже, ввел в заблуждение судью.

Учитывая, что в предыдущем туре в матче со «Спартаком» не был удален вратарь «Ахмата» Георгий Шелия, удаление Черникова выглядит чрезмерным наказанием.